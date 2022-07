Eden Hazard révèle le nom du plus solide opposant qu’il a affronté en Premier League: «Je suis costaud et rapide, mais il l’est plus que moi»

Qui est le plus dur opposant auquel Eden Hazard a eu affaire lors de son passage en Premier League avec Chelsea ? Interrogé au micro d’ESPN, le capitaine des Diables rouges, en pleine préparation avec le Real Madrid a d’abord marqué un long temps de réflexion avant de trancher : Kyle Walker !

Hazard a ensuite fait l’éloge du joueur de Manchester City : « Il est costaud, il est rapide. Je suis costaud et rapide aussi, mais il est plus costaud que moi… et plus rapide que moi », a-t-il rigolé. « Au poste d’arrière-droit, je pense que c’est l’un des plus costauds pour le moment ».