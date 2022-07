Durant l’été, les profs retournent sur les bancs de l’école

Dans un cadre multilingue, l’Asbl Teach for Belgium accompagne des enseignants qui feront leur rentrée en septembre prochain. Avec un double objectif : faciliter l’entrée dans le métier et lutter contre les inégalités scolaires.

Mais oui mais oui l’école est finie », entonnait Sheila autour d’un brasier alimenté par des feuilles de cours. Si la formule s’avère juste pour un bon nombre d’acteurs du monde scolaire, il l’est moins pour Maryse, Maxence et leurs pairs. Assis par groupe de quatre, un tote bag à l’effigie de Teach for Belgium accroché à leur chaise, les élèves du jour s’apprêtent à faire leur première rentrée en septembre prochain. Non pas face au tableau, mais bien dans le rôle d’enseignant. Un rôle qu’ils commencent à peine à découvrir.