Le bien à la loupe: une maison villageoise à Dour à partir de 140.500 euros (photos)

Cette petite maison est localisée dans un village de l’entité de Dour, où elle profite d’un environnement rural mais proche de diverses facilités, de la frontière française ou encore de la ville de Mons (30 minutes). Elle est habitable mais aura idéalement besoin de quelques rafraîchissements et aménagements pour révéler tout son potentiel, notamment au niveau de l’étage. La maison offre toutefois déjà deux chambres et son agencement permet de l’occuper de plain-pied.

Situation

Cette maison deux façades se situe à Wihéries, une division de la commune de Dour. Sa rue est à sens unique et plutôt calme et le village offre quelques facilités accessibles à pied, comme des arrêts de bus, des petits commerces ou encore une école communale. On trouve davantage de magasins, services et autres dans le centre de Dour situé à environ 5 minutes en voiture. Il faut compter une dizaine de minutes de route pour accéder à l’autoroute E19 et environ 30 minutes pour rejoindre le centre de Mons. La maison est également proche de la frontière française, avec par exemple les villes de Maubeuge et Valenciennes à 30 minutes.

Etat général

La maison n’a pas subi d’importantes modernisations ces dernières années, néanmoins elle a été entretenue et comporte tout le nécessaire pour être habitée. On y retrouve notamment des châssis en double vitrage, des volets ou encore une chaudière au gaz de ville qui a été installée il y a quelques années. La cuisine et la salle de bain sont fonctionnelles mais pourront bénéficier de modernisations, tout comme les finitions intérieures. Des aménagements sont aussi possibles au niveau du jardin ou encore de l’étage, où le grenier pourrait être transformé en chambre supplémentaire moyennant notamment l’ajout d’une ou plusieurs fenêtre(s).

Disposition

La porte d’entrée de la maison débouche directement sur le séjour, qui est composé d’un salon et d’une salle à manger équipée d’un poêle à bois. On trouve ensuite à droite l’escalier menant à l’étage, à gauche une salle de bain complète (WC, douche, bain, double lavabo) et en face la cuisine. De cette pièce, on peut accéder à la cave, à une chambre basée au rez et à l’espace jardin. Celui-ci est agrémenté de quelques plantations et comporte de nombreux espaces couverts comme une cour avec pergola, une buanderie, une remise et des chalets de rangement. La maison peut parfaitement être habitée de plain-pied mais elle possède aussi un étage où l’on retrouve actuellement une grande chambre et un grenier aménageable.

Prix

Les acheteurs intéressés par la maison peuvent formuler une offre à partir de 149.500 euros. Le bien peut directement être habité mais il faudra idéalement prévoir quelques rafraîchissements à l’intérieur, voire des aménagements pour augmenter le nombre de chambres.

Adresse : Wihéries (Dour)

Surface habitable : 121 m2

Chambres : 2-3

Salles d’eau : 1

WC : 1

Cave : oui

Jardin : oui, terrain 2,1 ares

Etat : habitable mais à rafraîchir

Garage : non

PEB : C