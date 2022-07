Le court-métrage belge «The Fruit Tree» concourra à la Mostra de Venise

Le court-métrage « The Fruit Tree » de la réalisatrice belge Isabelle Tollenaere a été sélectionné pour la 79e édition du Festival international du film de Venise qui se tiendra du 31 août au 10 septembre, ont fait savoir mardi les organisateurs. Le film sera présenté en avant-première dans le cadre du concours Orizzonti pour les courts-métrages internationaux innovants.

« The Fruit Tree » raconte l’histoire de Sharleece, une jeune femme qui se promène dans une maison à louer de California City, une cité désertique et endormie où elle vit. Le fait de regarder par la fenêtre lui rappelle des souvenirs inattendus de sa maison d’enfance à Los Angeles. L’histoire s’appuie sur une scène de Victoria, le documentaire réalisé en 2019 par Isabelle Tollenaere, en collaboration avec Sofia Benoot et Liesbeth De Ceulaer, qui avait été sélectionné pour le Festival du film international de Berlin.