Mondial 2022: vingt-quatre équipes, mais pas la Belgique, seront logées à moins de 10 km autour de Doha

Sur les 32 équipes qui participeront à la Coupe du monde de football au Qatar, 24 auront leur camp de base dans un rayon de 10 kilomètres dans et autour de la capitale Doha, a déclaré la FIFA mardi.

« Les joueurs auront plus de temps pour s’entraîner et se reposer pendant la compétition, tout en étant en mesure de vivre l’excitation qui envahira le pays de plus près, puisque les autres joueurs et les supporters passionnés des 32 nations se rassembleront dans une seule zone », a déclaré Colin Smith, directeur des opérations de la Coupe du monde de la FIFA.