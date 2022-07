Les stocks baissent dans les banques alimentaires, pourtant «la demande ne va pas s’affaiblir»

Dans le grand entrepôt, des centaines de tonnes de denrées sont stockées. Ici et là, du lait, des œufs, des conserves de légumes et autres produits d’alimentation générale. Pourtant, l’heure n’est pas à la fête à la banque alimentaire Bruxelles-Brabant : palettes à moitié remplies et espaces vides se confondent et s’enchaînent le long des allées. Selon la fédération belge des Banque Alimentaires (FBBA), les dons alimentaires auraient diminué de 6,5 % de janvier à mai 2022 par rapport à 2021.

En effet, les dons se font plus épars du côté de l’industrie agroalimentaire : « On a une baisse d’environ 30 % des approvisionnements de la part des producteurs », déclare Pierre Labouverie, l’administrateur délégué du complexe. En cause, l’augmentation des coûts de production, et une inflation qui explose tous les records depuis plusieurs mois. Les grandes entreprises tentent donc de minimiser au maximum leurs pertes, ce qui laisse moins d’invendus pour les banques alimentaires.