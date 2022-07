Bernard Delvaux: «J’apporte ma rigueur managériale à Etex»

Votre parcours professionnel est plutôt varié.

J’ai fait des études d’ingénieur civil à l’université de Liège et à HEC Liège. Puis j’ai obtenu un MBA à l’Insead. J’ai travaillé ensuite dans la sidérurgie, Mc Kinsey, Belgacom/Proximus, La Poste, puis en tant que CEO à la Sonaca. Dans plusieurs de ces secteurs d’activité, il s’agissait de travailler à la transformation de l’entreprise. Tout récemment, on m’a proposé de devenir CEO du groupe Etex. Changer de secteur me permet de découvrir de nouvelles équipes, de nouveaux pays, de nouveaux produits. Je pense que la confrontation avec tout ce que j’ai pu accumuler dans d’autres entreprises met permet de venir avec un regard neuf. Je ne viens pas nécessairement avec la solution. J’apporte cette rigueur managériale et ce questionnement qui vient de l’extérieur.