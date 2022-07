Standard: la dernière chance d’Aron Dönnum

Une énigme à la sauce norvégienne. Décrit comme un « bad boy » au tempérament de feu, Aron Dönnum a souvent affiché une mine glacée depuis qu’il porte la vareuse rouge et blanche. En cause, des prestations sans saveur, envie ni véritable trait de génie. « J’ai connu des moments difficiles l’an passé », précise le numéro 11 des Rouches. « Le club ne tournait pas, a changé de coach au cours de la saison et je dois bien avouer que je ne parvenais pas à comprendre ce qu’on attendait de moi. J’étais en pleine confusion et cela s’est ressenti dans mon jeu. Je voulais réussir au Standard mais quand rien ne va comme tu l’entends, tu te dis qu’il est préférable d’aller voir ailleurs ».