Vol surbooké chez Ryanair: «Les gens qui n’avaient pas de place sont restés debout» (vidéo)

La reprise du trafic aérien a été un petit peu mouvementée cette année. Entre les grèves et les annulations de dernière minute, les passagers n’ont pas toujours eu un départ en vacances serein. Ce lundi, des voyageurs qui s’envolaient pour Comiso, en Sicile, ont eu une nouvelle mauvaise expérience. Alors qu’aucun retard n’était annoncé, les passagers se sont rapidement rendu compte qu’il y avait un problème. En effet, plusieurs voyageurs ne pouvaient pas s’asseoir car il n’y avait pas suffisamment de places assises dans l’avion. Et pour cause, 106 personnes étaient à bord d’un avion qui ne pouvait en transporter que 98. « Nous sommes restés coincés comme ça pendant une heure, les gens qui n’avaient pas de place sont restés debout », raconte un voyageur, rapporté par Sudinfo.

Le décollage étant impensable, la compagnie a finalement averti les voyageurs qu’ils allaient changer d’avion. « On nous a juste avertis que l’avion initialement prévu pour notre vol venait d’arriver et que nous allions donc débarquer et embarquer à nouveaux dans un autre avion », continue le passager. « On est tous descendus sur le tarmac, on est restés dehors, il faisait chaud, on n’a pas eu un verre d’eau, et ça a duré longtemps. Le délai était absolument incroyable. Ils ont transféré nos valises, puis on a pu renter dans l’avion, et on a décollé avec plus de deux heures de retard ». Choqué, le voyageur lésé regrette le manque de réaction de la compagnie. « Il n’y a pas eu un mot d’excuse de la part de l’équipage, qui a fait comme si de rien n’était pendant tout le vol. »