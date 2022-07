La France enterre son pass sanitaire: quelles sont les nouvelles règles?

Clap de fin pour le passe sanitaire chez nos voisins. Après les députés, ce sont les sénateurs français qui ont adopté ce mardi le projet de loi sanitaire concernant la « fin des régimes d’exception » contre le Covid (avec 209 voix pour, 30 contre et 104 abstentions). Le texte est le fruit de solides compromis trouvés, la semaine dernière, entre l’Assemblée et le Sénat. Et a été très largement réécrit par la majorité sénatoriale de droite. Depuis les élections législatives, plus question pour le parti présidentiel de composer sans les autres forces politiques.

Concrètement, le texte met fin, à compter du 1er août, à l’état d’urgence sanitaire. Les mesures contraignantes de la vie quotidienne – qui avaient été adoptées compte tenu de l’urgence sanitaire – telles que le passe sanitaire, l’obligation du port du masque, le confinement ou la mise en place de couvre-feux ne pourront plus être rétablies.