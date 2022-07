Un musée londonien primé pour ses projets sur Black Lives Matter et l’environnement

L’Horniman Museum a changé sa programmation et retravaillé sur ses collections pour inclure davantage les publics qui l’entourent et faire écho aux problématiques actuelles de la société britannique.

Flanqué au bord d’un parc au sud de Londres, l’Horniman Museum est l’une des seules institutions de Londres à mélanger nature et culture, avec une galerie d’histoire naturelle, un petit aquarium, une serre à papillons, une collection de près de 10.000 instruments de musique et une galerie anthropologique. « Cela nous met dans une bonne position pour articuler des problématiques comme le changement climatique et la justice sociale », indique Nick Merriman, le directeur général.

Issu d’un passé colonial, le musée s’est appuyé sur la richesse de ses collections pour réinitialiser son programme autour du mouvement Black Lives Matter et des questions environnementales, notamment par la création d’une mini-forêt au sein du parc qui lui appartient. Cette démarche lui a valu de recevoir le prix « Art Fund » du musée de l’année, soit 100.000 livres (118.200 euros).