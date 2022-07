Le vice-président du parlement bruxellois s’en prend à un chauffeur Uber et s’excuse

Le vice-président du parlement bruxellois et député régional Hicham Talhi s’en est pris samedi à un chauffeur Uber qui s’apprêtait à charger un client anglophone en direction du festival Tomorrowland, rapportent nos confrères de Sudinfo.

Au moment où le client s’apprêtait à monter dans le véhicule, le député a interpellé le chauffeur, estimant qu’il n’avait pas le droit d’embarquer un client à Bruxelles parce que son véhicule était enregistré dans une autre Région. Le chauffeur raconte que le député l’a abordé de manière agressive en tapant sur sa vitre. « Quand il a dit qu’il allait appeler la police, j’ai compris qu’il n’était pas contrôleur. Il a empêché mon client de monter dans la voiture et j’ai commencé à filmer. » Hicham Talhi lui a alors pris son téléphone. « Il me l’a arraché violemment. Il m’a tordu la main. Je me suis débattu pour le récupérer. », indique le conducteur qui a consulté un médecin et obtenu la reconnaissance d’une incapacité de travail de quinze jours. Le chauffeur a déposé plainte à la police. « Pour circuler à Bruxelles, il devait être précommandé, ce qui n’était pas le cas. Je lui ai donc signifié qu’il n’avait pas le droit », a justifié Hicham Talhi.