Etats-Unis: Donald Trump de retour à Washington pour la première fois depuis son départ de la Maison-Blanche

L’ancien président américain Donald Trump est de retour à Washington mardi, une première depuis son départ tumultueux de la Maison-Blanche en 2021 et le chaos de l’assaut contre le Capitole.

Le milliardaire, qui flirte de plus en plus ouvertement avec l’idée d’une candidature à la présidentielle de 2024, s’exprimera lors d’un événement de l’America First Policy Institute, un think tank géré par ses alliés. Martèlera-t-il, comme il le fait sans cesse depuis un an et demi malgré l’absence de preuves, que l’élection de 2020 lui a été volée ? Ou cédera-t-il aux pressions de ceux qui, dans son camp, souhaitent passer à autre chose ? Pour son retour dans la capitale fédérale, « il tiendra un discours de stratégie politique », a soutenu le porte-parole de l’America First policy institute, Marc Lotter à la chaîne CNN.