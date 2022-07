Danny Boyle et «ses» Sex Pistols: «Le véritable progrès naît de la folie»

Donnez à Danny Boyle un rebelle et il soulèvera le monde. D’abord Trainspotting, puis La plage et Steve Jobs . C’est maintenant au tour de Pistol , la nouvelle série télévisée sur les punks irrévérencieux du groupe Sex Pistols. Comme il l’explique au journal La Repubblica, l’antimonarchiste Danny Boyle, âgé de 65 ans, s’est inspiré de l’autobiographie de Steve Jones ( Lonely boy : Tales from a Sex Pistol ), le guitariste du groupe britannique, ainsi que d’hymnes subversifs comme Anarchy in the UK et God Save the Queen