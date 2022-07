Panahi, Aronofsky et Inarritu en compétition à la Mostra de Venise

La Mostra n’est pas fermée à la réalité qui l’entoure. » En présentant ce mardi la sélection officielle de la 79e édition de la Mostra, son directeur Alberto Barbera a rappelé que le plus vieux festival de cinéma du monde entendait s’ancrer dans la réalité, avec évidemment de grands films attendus, mais aussi des films offrant des regards singuliers sur le monde, depuis l’Iran ou l’Ukraine. Une sélection glamour et politique, truffée de nombreux films attendus. « On dit souvent que les festivals de cinéma sont une fenêtre sur le monde. Depuis cette fenêtre, nous assistons à des choses que nous préférerions ne pas voir, comme la guerre contre l’Ukraine. »