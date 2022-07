Police: les villes souffrent du désinvestissement du fédéral

L’appel à l’aide récent de Catherine Moureaux à la police fédérale ainsi que la rencontre de la bourgmestre de Molenbeek avec la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, ont mis en lumière les difficultés du maintien de l’ordre dans certaines communes ainsi que le jeu trouble entre les zones de police locales et le soutien du fédéral. Si cette situation n’a pas lieu d’être dans des communes plus reculées, sans gros problèmes de sécurité, elle se généralise dans les plus grands centres.

Pour tenter d’objectiver le problème, nous avons effectué un coup de sonde dans trois communes, toutes gérées par un bourgmestre de couleur politique différente, aux réalités disparates.