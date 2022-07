Thiam et les Belgian Tornados de retour sur le sol belge après leurs exploits à Eugene: «C’est sympa d’être accueilli comme cela»

Fatiguée mais heureuse d’être de retour en Belgique, la délégation belge des championnats du monde a été chaleureusement accueillie par les fans à l’aéroport de Zaventem ce mardi. Avec à sa tête, Nafi Thiam et Kevin Borlée.

Félicitations, applaudissements, bouquets de fleurs : les athlètes belges ont eu droit à un beau bain de foule dans le hall de l’aéroport national. Ce qui ne fut pas pour déplaire à « Nafi », la désormais double championne du monde de l’heptathlon. Et ce, malgré ses yeux rougis par la fatigue après un long voyage de retour d’Eugene aux États-Unis. « C’est vraiment sympa d’être accueillie comme cela. Et je pense que toute la délégation est contente d’être de retour. J’ai désormais hâte d’être à la maison car on est parti longtemps », s’est-elle confiée à VTM.

« On est parti pendant quatre semaines », confirmait Kevin Borlée, médaillé de bronze du 4x400 avec les Tornados. « D’abord pour s’habituer au décalage horaire, ensuite pour disputer la compétition. Durant tout ce temps, on était un peu coupé du monde. On ne se rendait pas toujours compte de ce qui se passait en Belgique. Cela fait donc vraiment plaisir de revenir ici de cette manière-là. »