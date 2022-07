Météo: ce qui vous attend ces prochains jours

Ce soir, averses locales sont prévues par l’Institut royal météorologique. Le ciel se dégagera par la suite graduellement sur l’ouest et le centre du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, des périodes nuageuses et un risque de quelques ondées locales sont annoncés. En seconde partie de nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions, avec des minima de 8 à 12 degrés. Le vent diminuera en intensité et deviendra faible à parfois modéré ; il s’orientera progressivement au secteur nord-est.

Mercredi, le temps sera assez ensoleillé avec, dans le courant de la journée, quelques nuages. L’après-midi, le ciel deviendra généralement peu nuageux à la côte. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 21 et 23 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-est.