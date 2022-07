Sécheresse: quelques restrictions autour de l’eau mais surtout de la prévention

La cellule de crise s’est réunie et n’a pas encore pris de mesures fortes. Mais les prévisions météo ne vont pas dans le sens d’une amélioration. Mieux vaut donc limiter sa consommation.

La cellule d’expertise sécheresse, regroupant les interlocuteurs wallons du secteur de l’eau s’est réunie ce mardi 26 sous l’égide du Centre régional de crise de Wallonie pour faire le point sur la situation. On est loin de la situation française où 90 départements sur 96 font face à des restrictions d’usage de l’eau, un record, certains villages n’étant plus alimentés en eau potable, alors que le risque d’incendie reste à son niveau maximal. Seuls l’Aisne, l’Ariège, la Corrèze, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis ne sont pas concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l’eau.