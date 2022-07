La Russie met fin à la station et à l’aventure spatiale commune

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a certainement précipité la fin de la Station spatiale internationale (ISS) et avec elle un certain sens de la collaboration internationale. Les Russes vont faire leur propre station spatiale, comme les Chinois. Les Américains veulent Mars, via la Lune. L’ISS était un exemple rare de projet commun international et intercontinental, à base largement scientifique, qui a réuni pour le financement, la construction et la gestion d’un laboratoire unique au monde/dans l’espace : les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon, le Brésil, l’Agence spatiale européenne, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. La question était dans l’air depuis longtemps, l’année dernière les Russes parlaient déjà assez ouvertement de quitter le navire dès 2025. Le gel des relations entre la Russie et ses autres partenaires spatiaux a certainement accéléré une décision qui semblait inévitable.