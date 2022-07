La Bintje, une reine en perte de terrains

En 2010, presque 41 % des surfaces belges en pommes de terre étaient destinées à la Bintje. Douze ans plus tard, l’ex-vedette ne représente plus que quelques pourcents de la production nationale. Une chute vertigineuse qui s’explique, entre autres, par le réchauffement climatique.

En 2020, la Bintje, venue des Pays-Bas, fêtait ses 115 ans : 115 ans de popularité légitimée par une chair farineuse, idéale pour une cuisson à la friteuse. Elle fut longtemps la plus cultivée en Belgique. Mais depuis une quinzaine d’années, la Bintje est en perte de vitesse. Celle qui était considérée comme la pomme de terre reine s’est fait détrôner par d’autres variétés, plus stables et plus résistantes, à l’image de la Fontane et la Challenger.