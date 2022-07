Série d’été – 1972, la sulfureuse: John Lennon, rockeur féministe

1972 a été marquée par de nombreux événements « culturels » qui ont été sulfureux, scandaleux et/ou ont semé le trouble. Aujourd’hui, John Lennon et Yoko Ono choquent le patriarcat blanc avec leur hymne féministe « Woman is the nigger of the world ».

On a toujours tendance à voir Yoko Ono comme la responsable de la séparation des Beatles. La réalité est évidemment bien plus complexe et derrière cette affirmation de fan déçu se cache sans doute un fond de misogynie. Car dans le même temps, on oublie de souligner l’influence positive que Yoko a eu sur John Lennon, cet Anglais du nord, rustre et sauvage, qui jusqu’à elle, ne faisait pas grand cas des femmes – sa première épouse et mère de son fils Julian a pu en témoigner.

Ainsi, c’est bien Yoko qui est à l’origine de l’hymne féministe Woman is the nigger of the world (La femme est le nègre du monde). Elle a lancé la phrase (punchline, dirait-on aujourd’hui) en 1969, lors d’une interview avec Nova Magazine qui en a fait une citation sur sa couverture. Au début, son mari n’était qu’à moitié convaincu. Il y a eu débats et discussions entre les deux. Mais trois ans plus tard, John Lennon a rejoint la cause en chanson.