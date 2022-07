Le ministre wallon Philippe Henry sous protection policière

On songe immédiatement, mais sans que cela soit confirmé, à l’avant-projet de décret porté par Philippe Henry et réformant de fond en comble la fiscalité automobile wallonne, à travers la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation. Ce texte et le débat très tendu qu’il a généré a mis en lumière de forts mécontentements, alors que le parcours législatif n’est est qu’à ses premiers balbutiements. Il doit encore être soumis à la consultation des fédérations automobiles.