Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Merlier...: il y aura du beau monde au critérium d’après-Tour d’Herentals

Le champion de Belgique Tim Merlier, l’équipier de van Aert Nathan Van Hooydonck, le sprinteur wallon Arnaud De Lie et ses coéquipiers de Lotto Soudal Frederik Frison, Brent Van Moer et Maxim Van Gils sont aussi annoncés parmi les participants.

«Il est de plus en plus difficile de composer un peloton pour un critérium», explique Philippe Mariën, co-organisateur. «Le calendrier est de plus en plus chargé, les équipes sont parfois actives sur trois fronts en même temps, et certains coureurs sont déjà en stage d’entraînement pour la Vuelta et la fin de saison.»