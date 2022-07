Sporting de Charleroi: Ali Gholizadeh doit (re)trouver sa place

Comme à Ostende il y a un an pour la grande première d’Edward Still à la tête des Zèbres et le passage en 3-5-2, Ali Gholizadeh a entamé sa cinquième saison carolo sur le banc, ce samedi, face aux Pandas. Et comme il y a douze mois, cela ne l’a pas empêché de se montrer décisif d’entrée de jeu (une passe décisive à la Côte, buteur sur le 1-3 samedi) mais ce début d’exercice 2022-2023 relève une importance bien plus grande encore au regard de l’échéance qatarie qui se présente à lui. À 26 ans, le joueur ne compte effectivement pas passer à côté de la possibilité qui lui est offerte de prendre part à sa toute première Coupe du monde en novembre et décembre prochains et un passage prolongé sur le banc hypothéquerait forcément ses chances de figurer dans la sélection de Dragan Skocic.