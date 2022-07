Wout van Aert rend hommage aux fans belges: «Je trouve important de les impliquer dans tout ce que je fais»

Van Aert, 27 ans, est très sollicité. À son programme, figuraient des obligations envers les sponsors aux Pays-Bas. Il a refusé de participer au critérium d’Alost pour passer du temps avec sa famille après l’arrivée à Paris. Il sera à Herentals jeudi et se concentrera ensuite sur la Clasica San Sebastian de samedi.

Vainqueur de trois étapes au Tour de France, lauréat du maillot vert et désigné super combatif de la Grande Boucle, Wout van Aert était sans conteste la grande vedette du critérium d’après-Tour de Roulers, mercredi soir, où il a débarqué en hélicoptère.

« J’ai l’impression d’être une vraie rock star. Toute cette attention, ce n’est pas habituel », a déclaré van Aert, qui a été fortement applaudi. « En raison de la victoire au Tour et de mon maillot vert, un événement a été organisé par les sponsors. Pour combiner cela avec ce critérium de Roulers, j’ai dû faire le transfert en hélicoptère. C’est une entrée très spéciale. Cela ne signifie certainement pas que cela deviendra une habitude. Cette fois, les circonstances s’y prêtaient. »

L’intérêt du public suggère que sa performance dans le Tour a eu un impact énorme sur les fans de cyclisme. « Une fois que vous êtes dans ce circuit, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe à l’extérieur. Là, c’est clair. La fête avec l’équipe après le Tour n’était pas si mal. J’ai les jambes fatiguées et je n’ai pas touché le vélo lundi. »

Wout van Aert n’a pas participé au critérium d’Alost pour passer du temps avec sa famille. « J’ai apprécié le repos. C’était nécessaire. J’ai rattrapé un peu de sommeil. Pour forcer mon corps à rester occupé dans la perspective de Saint-Sébastien, j’ai accepté de participer aux épreuves de Roulers et de Herentals, jeudi. C’est agréable de saluer les fans et je le fais volontiers. En plus, cela possède un cachet particulier quand tu peux montrer ton maillot vert. »