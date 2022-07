France: l’incendie dans l’Hérault parcourt plus de 800 hectares

Un incendie de végétation méditerranéenne, dans une zone difficile d’accès située à une vingtaine de kilomètres de Montpellier (Hérault), a parcouru mardi plus de 800 hectares dans un été marqué par une recrudescence des feux et une sécheresse aigüe en France.

Deux départs de feux » distants de 1,5 km se sont déclenchés mardi sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, dans l’Hérault, près de Montpellier, avant de se rejoindre, dans une zone « difficile d’accès » et peu peuplée composée de garrigue, de chênes verts et de vignes. Le feu s’est propagé sur 800 hectares ce mardi soir.

« Aucune victime n’est à déplorer » et « aucun dégât » constaté sur les bâtiments, a précisé à 22H00 lors d’un point presse le commandant des opérations de secours, le colonel Sylvain Besson. Quelque 280 personnes ont fait l’objet d’une évacuation préventive sur la commune d’Aumelas et cinquante personnes ont trouvé refuge dans une salle des fêtes de la commune voisine de Vendémian, a précisé la préfecture. A 22H00, heure à laquelle les avions bombardiers d’eau ne peuvent plus survoler la zone en raison de la nuit, le feu n’était toujours pas fixé, a annoncé le sous-préfet de Lodève Eric Suzanne. Mais la lutte des pompiers contre les flammes se poursuit au sol.