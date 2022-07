La Tunisie retourne-t-elle donc vers la dictature?

Le président tunisien, Kaïs Saïed, est arrivé à ses fins. La nouvelle Constitution qu’il entendait faire avaliser par référendum ce 25 juillet a été plébiscitée par plus de 90 % des électeurs qui se sont déplacés. Ainsi, après onze années de démocratie balbutiante, chaotique et décevante, la Tunisie bascule à nouveau vers un régime autocratique qui s’assume comme tel : le « raïs » aura officiellement tous les pouvoirs, avec un gouvernement à sa botte, un Parlement-chambre d’enregistrement et guère plus de contre-pouvoirs.

La victoire de Saïed ne ressemble cependant pas à un triomphe, tant s’en faut. Car la participation au référendum constitutionnel, qui s’est élevée à 27,54 % des 9,3 millions d’inscrits, s’assimile plutôt à un camouflet pour celui qui pourrait opter pour la voie dictatoriale. On va bientôt voir avec intérêt quelles recettes le président de la république tunisienne, qui a salué l’entrée de son pays « dans une nouvelle phase », va donc appliquer.