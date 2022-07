Variole du singe: la ville de New York juge le nom de maladie stigmatisant et demande de la rebaptiser

La ville de New York a demandé mardi à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de rebaptiser la variole du singe – « monkeypox » en anglais –, un nom jugé stigmatisant et qui risque de pousser des malades à s’isoler plutôt que de demander des soins.

« Nous sommes de plus en plus préoccupés par les effets potentiellement dévastateurs et stigmatisant que les messages autour du virus de la “variole du singe” peuvent avoir sur (des) communautés déjà vulnérables », écrit le commissaire à la Santé de la ville de New York, Ashwin Vasan, dans un courrier au directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.