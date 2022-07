Pass sanitaire, tests PCR… ce qu’il faut savoir pour voyager en France

Pour les personnes âgées de plus de 18 ans , le certificat doit reprendre l’un des éléments suivants :

– Un certificat de vaccination en cours de validité : soit un certificat de vaccination de base (1/1 dose ou 2/2 doses) dont la dernière dose a été administrée il y a neuf mois au maximum, soit un certificat de vaccination de rappel. A noter que la vaccination de rappel est valable indéfiniment.

– Un certificat de test : soit un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ, soit un test antigénique négatif de moins de 48 heures avant le départ.

– Un certificat de rétablissement basé sur un test PCR ou antigène positif effectué il y a au moins onze jours. A noter que le certificat de rétablissement est valable pendant six mois à compter de la date du test positif.

Les enfants âgés de 12 à 18 ans doivent également présenter un certificat covid (certificat de vaccination, de test ou de rétablissement). Pour eux, en revanche, la vaccination de base est valable indéfiniment. Ils n’ont donc pas besoin d’une injection de rappel pour avoir un certificat de vaccination valable

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés des mesures covid.

Quels vaccins sont acceptés et quels sont les délais d’attente post-vaccination ?

La France accepte les vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria/Covishield et Johnson & Johnson. La période d’attente suivante doit s’être écoulée après l’administration du vaccin :

– Sept jours après la deuxième injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield).

– 28 jours après l’injection pour les vaccins à injection unique (Janssen).

– Sept jours après une vaccination de rappel.

Port du masque

Le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les établissements de santé ou de soins tels que les hôpitaux, les pharmacies et les laboratoires. Un test covid en France est payant pour les touristes qui ne résident dans l’Hexagone, sauf si le test a un caractère médical.

Clap de fin pour le passe sanitaire

Après les députés, ce sont les sénateurs français qui ont adopté ce mardi le projet de loi sanitaire concernant la « fin des régimes d’exception » contre le Covid (avec 209 voix pour, 30 contre et 104 abstentions). Le texte est le fruit de solides compromis trouvés, la semaine dernière, entre l’Assemblée et le Sénat. Et a été très largement réécrit par la majorité sénatoriale de droite. Depuis les élections législatives, plus question pour le parti présidentiel de composer sans les autres forces politiques.

Concrètement, le texte met fin, à compter du 1er août, à l’état d’urgence sanitaire. Les mesures contraignantes de la vie quotidienne – qui avaient été adoptées compte tenu de l’urgence sanitaire – telles que le passe sanitaire, l’obligation du port du masque, le confinement ou la mise en place de couvre-feux ne pourront plus être rétablies.

Il reste cependant des garde-fous, notamment concernant les voyageurs : le gouvernement français pourra exiger des personnes de plus de 12 ans de présenter un test négatif dans deux cas.

Premièrement, pour les voyages internationaux et les territoires d’outre-mer : si un variant dangereux apparaît dans un pays et qu’il est susceptible de constituer une menace sanitaire grave, le gouvernement pourra imposer la présentation d’un test négatif avant l’embarquement dans l’avion à destination du territoire français. Deuxièmement, la même disposition pourra s’appliquer pour les voyageurs en provenance des territoires ultramarins, toujours dans l’hypothèse d’un variant dangereux. Mais attention, seul le test négatif sera désormais valable : exit les certificats de vaccination et justificatifs de rétablissement.