Carte interactive: le Belge paie-t-il trop cher son carburant par rapport à ses voisins?

Le litre d’essence à 1,5 euro à la rentrée ? C’est la perspective donnée aux automobilistes français par leur gouvernement le week-end passé. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire s’est dit favorable à une augmentation de la ristourne sur chaque litre de carburant vendu dans un compromis négocié avec les députés Les Républicains. Celle-ci pourrait passer de 18 à 30 cents le litre en septembre et octobre. Parallèlement le gouvernement a fait pression sur son champion national, TotalEnergies, pour qu’il diminue ses prix, agitant en guise de bâton le spectre d’une taxation sur les superprofits réalisés par le secteur. Le pétrolier a obtempéré et annoncé qu’il allait appliquer une remise à la pompe de 20 centimes par litre entre septembre et novembre dans toutes ses stations-service de l’Hexagone, puis de 10 centimes par litre sur le reste de l’année. Si on cumule ces deux mesures, « les Français pourraient avoir dans certaines stations-service un carburant à 1,5 euro », s’est réjoui Bruno Le Maire.