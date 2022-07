L’étonnante histoire : complètement déshydraté, Hulk avoue avoir perdu six kilos en l’espace d’un match

L’attaquant brésilien Hulk est connu pour son physique très impressionnant. Dans une interview accordée à Globo Esporte, l’actuel joueur de l’Atlético Mineiro a avoué perdu six kilos en l’espace de 90 minutes. Une déclaration qui étonne.

L’ancien attaquant du Zenith Saint-Petersbourg continue actuellement sa carrière au Brésil. Après la défaite face à Flamengo en huitième de finale de la Coupe du Brésil, Hulk, a avoué avoir perdu six kilos en l’espace de 90 minutes. Au début du match, l’attaquant brésilien pesait 97 kilos. Après la défaite, il ne pesait plus que 91 kilos. Une sacrée perte de poids qu’il explique par un problème d’hydratation : « depuis que je joue à l’Atlético, c’est le match où j’ai été le plus déshydraté. J’ai perdu six kilos aujourd’hui. »