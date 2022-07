Les partis politiques belges n’ont jamais été aussi riches qu’aujourd’hui

Les partis politiques belges disposent ensemble d’un capital de 156,8 millions d’euros, ressort-il mercredi d’une analyse menée par le journal De Standaard des comptes annuels des partis publiés par la Chambre ce mois-ci. Il s’agit là d’un record et ce montant a presque triplé en vingt ans.

Avec 34,9 millions d’euros, la N-VA est de loin le parti le plus riche. Elle possède plus du double du PS (16,6 millions d’euros), en 2e position. Viennent ensuite le Vlaams Belang (15,4 millions), le MR (13,6 millions) et le CD&V (13,4 millions).