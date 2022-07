Samuele Furfari sur le plan européen sur le gaz: «Ceux qui vont souffrir, c’est l’économie allemande»

L’Union européenne est tombée d’accord ce mardi sur un plan de réduction de sa consommation de gaz. Les Etats membres s’engagent à réduire volontairement de 15 % leur consommation de gaz, et ce dès le mois d’août. En cas d’urgence, l’UE pourra rendre cette réduction obligatoire. Pour Samuele Furfari, professeur de géopolitique de l’énergie à l’Université libre de Bruxelles, cette décision est essentiellement « symbolique ».

« Le gaz existe partout, mais il faut investir dans des infrastructures », continue-t-il. «Or l’Allemagne ne l’a pas fait ». Le pays n’a en effet aucun terminal gazier qui permettrait le transport naval de gaz. Une erreur stratégique, selon Samuele Furfari. Et ce n’est pas la seule. Car en plus d’avoir tout investi dans le gazoduc Nord Stream 1 qui permettait à la compagnie russe Gazprom de livrer du gaz, c’est également ce géant russe qui gérait les stocks, et les a vendus à la Pologne. « C’est en dessous de toute stratégie ! »