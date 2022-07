Guerre en Ukraine: la flambée des prix du gaz continue

Comme annoncé par le géant gazier russe Gazprom, les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream ont baissé mercredi matin à près de 20 % de ses capacités, selon les données de l’opérateur allemand, renforçant les risques de pénurie cet hiver en Europe. Quelque 17,3 gigawattheures (GWh) sont arrivés en Allemagne depuis la Russie entre 08 h 00 et 09 h 00 contre près de 29 GWh par heure en moyenne ces derniers jours. Le groupe italien Eni a en parallèle annoncé avoir été informé par Gazprom que les livraisons de gaz seraient limitées à 27 millions de mètres cube mercredi, contre 34 millions « ces derniers jours ».

Avant la guerre en Ukraine, Nord Stream transportait quelque 73 GWh par heure, approvisionnant l’Allemagne – particulièrement dépendante du gaz russe – mais aussi d’autres pays européens via la liaison passant sous la mer Baltique. Mais l’approvisionnement avait été réduit à 40 % de la normale mi-juin avant un arrêt complet pendant 10 jours pour une maintenance annuelle entre le 11 et le 21 juillet. Les flux ont depuis repris.

Arme politique

Lundi, le géant russe Gazprom a finalement annoncé qu’il allait encore diviser par deux dès mercredi ses livraisons quotidiennes via Nord Stream, invoquant une opération de maintenance sur une turbine. Un porte-parole du Kremlin a estimé mardi que la réduction de débit s’expliquait par les sanctions occidentales prises contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine. « S’il n’y avait pas eu ces restrictions, tout aurait été accompli (…) dans les délais habituels », a-t-il dit. Mais les Européens réfutent le motif technique et accusent Moscou d’utiliser le gaz en tant qu’arme économique et politique.