240 scouts flamands expulsés d’un camp dans les Ardennes

Une unité scouts enchaîne les malchances cette année. Après avoir appris la veille de leur départ qu’il y avait une double réservation sur leur plaine et qu’ils devaient donc trouver un autre lieu pour planter leurs tentes, les scouts de Wilrijk ont vu débarquer ce mardi après-midi deux fourgons de police. « Les policiers nous ont montré un ordre du bourgmestre de quitter le terrain dans les 24 heures suite à des plaintes des résidents du voisinage », ont expliqué les chefs scouts au média flamand Het Laatste Nieuws. « Nous sommes tombés des nues, car nous n’avions reçu aucun avertissement nous indiquant que nous faisions quelque chose de mal ».

Il semblerait que des voisins se soient notamment plaints, car les scouts ont allumé des bougies à la citronnelle, alors qu’ils ne pouvaient pas faire de feu sur la plaine. « Comme un petit barbecue était autorisé, on a pensé que les bougies ne seraient pas un problème non plus ». En cause également, une plainte concernant les déchets. « Le propriétaire de la plaine était déjà venu nous dire qu’il y avait trop de déchet, mais nous avions immédiatement nettoyé », se justifient les chefs scouts.