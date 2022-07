Eden Hazard sur l’utilisation du VAR : «Je le supprimerais complètement»

Entre les joueurs et les fans, le VAR ne fait pas forcément l’unanimité. Et ce n’est pas Eden Hazard qui dira le contraire. Interrogé par ESPN sur la règle qu’il voudrait changer ou supprimer, l’attaquant belge a indiqué qu’il supprimerait complètement l’utilisation du VAR.

L’attaquant belge explique dans l’interview que le VAR retire cette authenticité : « Je n'aime pas tellement le VAR. Le fait que des arbitres fassent des erreurs, cela fait partie du football. Mais les gens n'arrêtent pas de se plaindre, alors ils l'ont créé. Après un but, on attend. Il nous manque cette joie quand on marque. Maintenant, on est toujours là "oh attend, il y a le VAR"donc personnellement, je le supprimerais »