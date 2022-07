Polémique chez Ryanair: le salaire du CEO de retour au niveau pré-covid

Les salaires des pilotes sont toujours réduits de 20 % et devraient le rester jusqu’en 2027.

Le salaire de Michael O’Leary, CEO de Ryanair, est revenu au niveau qu’il avait avant la pandémie de coronavirus, selon le journal irlandais Irish Examiner, ce qui est confirmé par le rapport annuel de la compagnie aérienne. Lors de la crise sanitaire, le CEO avait volontairement réduit de moitié son salaire. Les pilotes avaient dû renoncer à 20 % de leur salaire. Alors que les pilotes n’ont aucune perspective d’augmentation, la nouvelle du retour à la normale pour le salaire de O’Leary est vécue comme « une gifle pour les pilotes », selon le syndicat flamand ACV Puls.

Au cours de la dernière année fiscale, le CEO a gagné environ 975.000 euros, soit 290 % de plus que l’année précédente. En 2020, le PDG n’avait pas non plus touché de prime, ce qui explique la différence. Les pilotes, eux, n’ont toujours pas retrouvé leur salaire. « Il y a assez d’argent pour ramener les salaires des pilotes au niveau d’avant la pandémie. Il s’agit simplement d’une décision politique, d’un choix fait par Ryanair. C’est tout simplement scandaleux », dénonce Hans Elsen, secrétaire de l’ACV Puls. Toujours selon le syndicat, Ryanair a proposé de ne pas normaliser les salaires des pilotes avant 2027. « Il s’agit d’une proposition absolument absurde, avec laquelle les pilotes belges ne sont évidemment pas d’accord ».