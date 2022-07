La FSMA met en garde contre des fraudeurs se faisant passer pour des banques

Les fraudeurs proposent ensuite aux consommateurs une offre d’épargne, en leur faisant miroiter des intérêts plus hauts que ceux du marché et, le plus souvent, en leur garantissant leur capital. Mais ces offres sont trop alléchantes pour être vraies et, in fine, les victimes ne récupèrent jamais les fonds versés.

La FSMA a récemment reçu des signalements concernant des fraudeurs se présentant sous les noms suivants: NatWest, à l’aide d’adresses e-mail se terminant par «@nw-secure.info», ING-Diba, à l’aide d’adresses e-mail se terminant par «@ingdiba-france.com"; TSB Bank, à l’aide d’adresses e-mail se terminant par «@tsbonline-contact.com"; Ulster Bank, à l’aide d’adresses e-mail se terminant par «@ulster-private.com» et d’un site web «https://monespace-secu.com/portefeuille.php"; Banca March.