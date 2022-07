Dries Mertens, le prochain gros coup de l’Antwerp sur le mercato? Le président du club anversois répond!

Où évoluera Dries Mertens la saison prochaine ? C’est l’un des gros feuilletons qui devrait agiter la fin du mercato estival. Le Diable rouge a déjà fait ses adieux à Naples et il est désormais libre de s’engager dans le club de son choix. Et parmi les potentielles destinations dans lesquelles il pourrait atterrir, le nom de l’Antwerp, qui vient de recruter Toby Alderweireld, ressort souvent.

Interrogé par nos confrères d’Het Nieuwsblad, le président du club anversois, Paul Gheysens, a toutefois tenu à tempérer les ardeurs. Selon lui, il ne faut pas s’attendre à voir Mertens au Great Old. « Mais non, non, non ! Nous n’avons jamais eu de contact avec lui. Je pense que c’est dommage pour lui que certaines personnes annoncent cela », a-t-il déclaré. « Dries Mertens est très bien en Italie, il y a une belle maison et il est habitué à la vie là-bas. Je pense qu’il va juste trouver un accord avec Naples. Ils lui ont déjà fait leurs adieux ? Je pense que c’est une forme de négociation. Mertens est un bon footballeur, un homme bien, mais pour le moment, il n’est pas dans notre radar. »