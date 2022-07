Boris Johnson évoqué comme prochain secrétaire général de l’Otan

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été nommé nouveau secrétaire général de l’Otan. Le journal britannique The Telegraph écrit que des personnalités du Parti conservateur le proposent pour le poste, qui deviendra vacant en septembre prochain lorsque le Norvégien Jens Stoltenberg devrait quitter ses fonctions.

Pour l’instant, M. Johnson est toujours Premier ministre du Royaume-Uni, mais il sera sans emploi lorsque son parti aura choisi son successeur, dans six semaines. Selon The Telegraph, les Américains préféreraient que le dirigeant de l’Otan soit britannique plutôt qu’issu de l’Union européenne, car il est de plus en plus question d’une politique de défense propre. Les anciens Premiers ministres Theresa May et David Cameron et le ministre de la défense Ben Wallace ont déjà été nommés comme successeurs possibles de Stoltenberg.