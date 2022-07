Guerre en Ukraine: la ministre Hadja Lahbib rattrapée par un voyage en Crimée comme journaliste

Les risques du métier ? Propulsée le 15 juillet par Georges-Louis Bouchez, à la surprise générale, aux Affaires étrangères pour y remplacer Sophie Wilmès, Hadja Lahbib est rattrapée moins de deux semaines plus tard par une controverse à propos d’un voyage en Crimée effectué en juillet 2021, alors qu’elle était journaliste à la RTBF. C’est la VRT qui a rouvert le feu sur son site internet mercredi matin. Qu’est-ce qui cloche ? A l’époque, Hadja Lahbib s’était rendue en reportage en Crimée munie d’un visa délivré par la Russie, qui avait envahi et annexé la péninsule ukrainienne quelques années auparavant, en 2014. Les journalistes opèrent de cette façon en règle générale, cela alors que, via Kiev – qui ne reconnaît évidemment pas les visas russes –, la procédure, explique-t-on, s’allonge généralement, elle est parfois complexe et problématique. On en reste là.