Comment la méditation informelle peut rendre vos pensées positives

Faire de nos pensées un lieu agréable. C’est sans doute la proposition la plus heureuse que l’on vous fera cette semaine. Elle émane du Dr Steven Laureys, un médecin neurologue mondialement connu, directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) et membre de l’Académie royale de Belgique, et qui dirige également l’unité de recherches sur la conscience au centre de recherches Giga (institut de recherche interdisciplinaire en sciences biomédicales) de l’Université et du CHU de Liège. Dans son livre Méditer avec le Dr Steven Laureys, aux éditions Odile Jacob, il nous propose 32 exercices de méditation capables, en quelque sorte, de reconfigurer notre cerveau, de rendre nos pensées positives, ce qui permet de réduire les insomnies, l’hypertension, le stress, les crises d’angoisse et de panique et de stimuler notre créativité et notre capacité de mémorisation.