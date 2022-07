Mercato: Lisandro Martinez s’engage officiellement à Manchester United

Selon les dernières informations, le transfert s’élèverait à plus de 50 millions d’euros.

L’Argentin évoluait depuis juillet 2019 à l’Ajax, qui l’a recruté depuis le club de Defensa y Justicia, dans son pays. À Amsterdam, Martinez a disputé 118 matches officiels au cours des trois dernières saisons, au cours desquels il a marqué 6 fois et fourni 6 passes décisives. Il a remporté deux titres de champion des Pays-Bas et une coupe des Pays-Bas avec l’Ajax. Martinez est également international argentin (7 caps) et a remporté la Copa América avec l’Albiceleste l’année dernière.