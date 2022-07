Incendies en France: trois nouveaux incendies en Ardèche, plus de 200 hectares ravagés par les flammes

Les feux ont mobilisé au total plus de 250 pompiers.

Trois incendies se sont déclarés mercredi matin dans quatre communes de l’Ardèche, aux alentours d’Aubenas, les flammes ravageant plus de 200 hectares, a indiqué à l’AFP la préfecture.

Les feux touchant les communes de Freyssenet, Saint-Julien-du-Serre, Lussas et Lavilledieu, situées sur le plateau de Jastres, ont mobilisé au total plus de 250 pompiers, trois Canadair, un dash et un hélicoptère de la sécurité civile, énumère l’administration ardéchoise.