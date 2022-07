Un petit point face au top 4 la saison dernière: pour continuer de grandir, le Sporting Charleroi doit bousculer la hiérarchie

En ouverture de leur championnat, Charleroi, le week-end dernier, a réalisé l’essentiel en empochant les trois points face à Eupen (3-1). Beaucoup de supporters et d’observateurs s’interrogeaient cependant sur la valeur de cette performance face à une équipe germanophone visiblement encore en pleine reconstruction. Ce vendredi, ils pourront peut-être se forger une idée plus précise du niveau actuel des Zèbres. En déplacement, à l’Union Saint-Gilloise, la bande à Edward Still va y subir un véritable test.