Des chips retirées de la vente et rappelées en magasin

Cora, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a rappelé mercredi des chips de maïs nature, paprika bio et des rouleaux de maïs salsa douce bio (125g) de la marque Alnatura. Les produits sont vendus dans les hypermarchés Cora, Match et Smatch.

Ces produits sont retirés de la vente à cause de la présence de trace d’alcaloïdes tropaniques dans la farine de maïs. Les chips ont une date de péremption comprise entre le 09/08/2022 et le 07/12/2022 inclus. Les chips de maïs nature portent les codes-barres 4104420239340 et 4104420053847. Les chips de maïs paprika ont le code-barres 4104420054806. Les rouleaux de maïs salsa douce ont les codes-barres 4104420239425 et 4104420235182.

Les clients sont priés de ne pas manger les produits, mais de les rapporter au point de vente, où ils seront remboursés. Pour plus d’information, veuillez contacter le service qualité au 07/169.95.24