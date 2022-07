Immo: un accès de plus en plus inégalitaire à la propriété

Avec l’envolée des prix de l’immobilier que nous connaissons – en particulier ces dernières années –, être propriétaire devient un rêve de plus en plus inaccessible pour la frange la plus pauvre de la population. Une étude de la Banque nationale de Belgique (BNB) consacrée à l’accessibilité à la propriété en fait le constat. Si, globalement, le pourcentage de Belges qui possèdent leur logement est resté relativement constant ces deux dernières décennies – 71 % –, la tendance est clairement à la baisse pour le segment de la population gagnant moins de 60 % du revenu médian. En 2003, 56,4 % des ménages appartenant à cette catégorie étaient propriétaires. En 2020, ils n’étaient plus que 36,9 %, soit un recul de près de 20 points de pourcentage. C’est moins que la moyenne de la zone euro (44,7 %).