Remco Evenepoel entame sa préparation pour la Vuelta avec la Clasica San Sebastian

Vainqueur en 2019 au Pays basque, Remco Evenepoel sera le leader de Quick Step-Alpha Vinyl sur la Clasica San Sebastian (WorldTour) prévue samedi en Espagne.

Après un stage en altitude à Livigno en Italie, Evenepoel fait son retour à la compétition sur les terres de son premier succès en WorldTour. En 2019, le natif de Schepdaal était devenu le plus jeune coureur à remporter une course WorldTour à 19 ans et 6 mois.