La catastrophe évitée de peu au Tour de France Femmes (vidéo)

On a frôlé la catastrophe ce mercredi sur les routes du Tour de France Femmes. En plein ravitaillement, Mavi Garcia a été percutée par la voiture de sa propre équipe, UAE Team ADQ, et a été victime d’une chute impressionnante. Malgré ses blessures, la coureuse espagnole a tout de même pu reprendre la course, après avoir perdu beaucoup de temps.